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Minibüs, park halindeki tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Minibüs, park halindeki tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da park halindeki bir tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Sıkışan sürücünün cenazesi yaklaşık yarım saatlik çalışmayla çıkarıldı. Kaza anında tır içinde uyuyan sürücü ise 'Rüyadayım zannettim' dedi.

Minibüs, park halindeki tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
03.01.2024 - 23:38,
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Minibüs, park halindeki tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Sıkışan sürücünün cenazesi, yarım saatlik çalışmayla çıkarıldı

Tırda uyuyan sürücü "Rüyadayım zannettim"

ANTALYA - Antalya'da yolun kenarında park halindeki tıra arkadan çarpan minibüsteki sürücü hayatını kaybetti, yolcu olan bir kişi ağır yaralandı. Motor bölümü hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü yaklaşık yarım saatlik çalışmayla çıkarıldı. Kaza anında tır içinde uyuyan sürücü "Rüyadayım zannettim" dedi.

Kaza sabah, saat 08.10 sırasında Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. 34 DSD 191 plakalı minibüsle limana doğru seyir halindeki Mehmet Burak Açikgöz(21), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs yolun sağındaki park alanında park halinde bulunan 03 PTS 130 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk önce yolcu bölümünde sıkışan Arif Kamlı'yıyaralı olarak araçtan çıkardı. Ambulansa alınan Kamlı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen minibüsün ön bölümünde sıkışan sürücü Açikgöz'ün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Açikgöz'ün cenazesi, minibüsün parçalarının kesilmesiyle yaklaşık yarım saatlik çalışmayla çıkarıldı. Cenaze aracına alınan Açikgöz'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

"Rüyadayım zannettim"

Kaza anında tır içinde uyuyan Osman B,, "Bir şeyler oldu ben yatarken. Ne olduğunu anlamadım, yerimden. Bilmiyorum, rüya gördüm sandım. Hatta arabayı çalıştırıp yoluma devam edecektim. Ben Finike'ye gidecektim" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Minibüs, park halindeki tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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