Minibüs şoförlerinin yumruklu sopalı kavgası kamerada - Son Dakika
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Minibüs şoförlerinin yumruklu sopalı kavgası kamerada

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Bursa'da trafikte yol verme kavgasına tutuşan iki minibüs şoförü yol ortasında yumruklu sopalı birbirine girdi. O anlar kameralara yansırken, tarafların kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırdı. Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi.

17.04.2024 13:56
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Minibüs şoförlerinin yumruklu sopalı kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da trafikte yol verme kavgasına tutuşan iki minibüs şoförü yol ortasında yumruklu sopalı birbirine girdi. O anlar kameralara yansırken, tarafların kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu dolu araçla seyir halinde olan iki minibüs şoförü; yol verme tartışmasına girdi. Artan tansiyon sonrası araçtan inen taraflar ne yolculara, ne de trafiğe aldırış etmeden bir anda kavgaya tutuştu. İki şoförün birbirine yumruk ve sopayla saldırdığı anlar kameraya yansırken, kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Minibüs şoförlerinin yumruklu sopalı kavgası kamerada
Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minibüs şoförlerinin yumruklu sopalı kavgası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minibüs şoförlerinin yumruklu sopalı kavgası kamerada - Son Dakika
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