Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı - Son Dakika
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Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı

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İstanbul Başakşehir'de bir minibüs şoförü, "yol vermedin" diyerek bir kadın sürücünün önünü kesip aracın kapısını açmaya çalıştı. Öfkeli adam kapıyı açmayınca cama tükürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

26.02.2025 22:19  Güncelleme: 23:06
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bir minibüs şoförü "yol vermedin" diyerek bir kadın sürücünün önünü kesti.

Başakşehir'de minibüs şoförü, kadın sürücünün aracına saldırdı

ÖNCE KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI, SONRA CAMINA TÜKÜRDÜ

Öfkeli şoför, aracın kapısını zorla açmaya çalıştı. Kapıyı açamayınca aracın camına tükürdü.

Başakşehir'de minibüs şoförü, kadın sürücünün aracına saldırdı

O ANLAR KAMERADA

Panikleyen kadın sürücü, eşini arayarak yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı - Son Dakika

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