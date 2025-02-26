İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bir minibüs şoförü "yol vermedin" diyerek bir kadın sürücünün önünü kesti.
Öfkeli şoför, aracın kapısını zorla açmaya çalıştı. Kapıyı açamayınca aracın camına tükürdü.
Panikleyen kadın sürücü, eşini arayarak yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı - Son Dakika
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