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Minibüs yol ayrımındaki bariyerle çarptı: 15 yaralı - Son Dakika
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Minibüs yol ayrımındaki bariyerle çarptı: 15 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün yol ayrımındaki bariyere çarpması sonucunda meydana gelen kazada 15 yolcu yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan yolcular hastanelere sevk edildi. Kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Minibüs yol ayrımındaki bariyerle çarptı: 15 yaralı
25.12.2023 - 20:04,
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Minibüs yol ayrımındaki bariyerle çarptı: 15 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün yol ayrımındaki bariyere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 15 yolcu yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze - Harem seferini gerçekleştiren G.A. idaresindeki 34 M 5905 plakalı minibüs, yan yoldan D-100 kara yoluna bağlandığı esnada bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 15 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsten dışarıya çıkan bazı yolcular kaldırıma oturarak yardım gelmesini bekledi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 15 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Minibüs şoförü G.A. kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sebebiyle trafikte yoğunluk oluştu. Kazalı minibüsün çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Minibüs yol ayrımındaki bariyerle çarptı: 15 yaralı - Son Dakika


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