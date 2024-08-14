Minibüsün Çarptığı Elektrikli Bisikletin Sürücüsü ve Köpeği Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybederken, kaza sırasında yanında bulunan köpeği de telef oldu.

Kaza, Tavşanlı- Harmancık karayolunun 5'inci kilometresi Sorkun mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harmancık istikametine M.P. (46) idaresindeki 35 AEF 380 plakalı minibüs, aynı istikamete giden Aysun Köse'nin (54) kullandığı 43 AFT 698 plakalı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada elektrikli bisikletin sepetinde bulunan Aysun Köse'ye ait köpek de telef oldu.

Aysun Köse'nin sokak köpeklerini beslemek için bisikletinde mama bulundurduğu ve köpeğiyle birlikte yolculuk yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA