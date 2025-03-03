Minik Nazlı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Minik Nazlı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Uğradığı talihsiz olay sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki minik Nazlı Şeşen'in babasıyla birlikte eğlendiği son görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Nazlı, oyun oynamak için evinden çıktıktan sonra Aksu Deresi'ne düşerek hayatını kaybetti. Arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulundu ve cenaze töreni gerçekleştirildi.

03.03.2025 18:25
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Minik Nazlı'nın babasıyla birlikte olan son görüntüleri ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'de oyun oynamak için evinden çıkan ve daha sonra dereye düşerek hayatını kaybeden minik Nazlı'nın, babasıyla birlikte çekildiği son görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde önceki gün anneannesiyle birlikte misafirliğe giden 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, oyun oynamak için evin önüne çıktı. Bir süre sonra Nazlı'dan haber alamayan yakınları ilk olarak kendileri çevrede minik Nazlı'yı arama çalışması başlattı. Nazlı'ya dair herhangi bir iz bulamayan aile üyeleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma tarafından yapılan incelemelerde minik Nazlı'nın son görüntülerine ulaşıldı. Nazlı Şeşen'in evlerinin önündeki demiryolu raylarının üzerinden Aksu deresi üzerinde kurulu köprüye gittiği görüldü. Aksu deresinde aramaları yoğunlaştıran ekipler minik Nazlı'ya ait terlikleri dere içerisinde buldu. Havadan, karadan ve dere içerisinde jandarma, AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve STK'lardan oluşan yaklaşık 500 kişilik ekip bölgede arama çalışmalarını sürdürdü. Minik Nazlı'yı bulmak için çalışmalar sürerken acılı haber 28'inci saatte geldi. Antalya'dan arama çalışmalarına destek vermek amacıyla gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma timi yürüttükleri tarama faaliyetleri sırasında Nazlı Şeşen'in düştüğü değerlendirilen köprünün 5 kilometre ilerisinde dere içerisinde cansız bedenini buldu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Nazlı Şeşen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından minik Nazlı'nın cansız bedeni ailesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helalliğin alınması sırasında yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Evin önünde helallik alınmasının ardından Nazlı'nın cenazesi Kösem Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi Nazlı'nın babası İsmail Şeşen, tabutun üzerine beyaz kıyafet bıraktı. Kılınan cenaze namazının ardından Nazlı Şeşen, Kocabaş Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ailesi ve mahalleli katıldı.

Hayatını kaybeden Minik Nazlı'nın ise babasıyla birlikte çekildiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Minik Nazlı'nın dans ettiği ve eğlendiği görüntüler yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Minik Nazlı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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