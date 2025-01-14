Miniklerden Jandarmaya Sevgi Notları - Son Dakika
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Miniklerden Jandarmaya Sevgi Notları

Miniklerden Jandarmaya Sevgi Notları

Öğrenciler, Taşyayla İlkokulu'nda trafik eğitimi sonrası jandarmaya içten notlar bıraktı.

14.01.2025 17:42
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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Taşyayla Köyü İlkokulu'nda Trafik Güvenliği Eğitimi veren Jandarma ekiplerine, öğrencilerden anlamlı sevgi dolu notlar geldi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşyayla Köyü İlkokulu'nda düzenledikleri Trafik Güvenliği Eğitimi sırasında, minik öğrencilerin sevgi dolu sürpriziyle karşılaştı. Eğitimin ardından öğrenciler, ekip otosunun camına bıraktıkları notlarla jandarma personelinin gönüllerine dokundu.

Notlardan birinde "Tekrar gelin Jandarma ağabeylerim, sizi çok seviyoruz. İkinci dönem tekrar gelin. İyi ki varsınız!" ifadeleri yer alırken, bir diğer notta ise "Sizi çok sevdik. İyi ki varsınız 4/A. Gitmeden tekrar gelin!" yazdığı görüldü.

Miniklerin bu içten mesajları, Jandarma ekiplerini duygulandırdı. Taşyayla İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğin hem öğrencilere trafik bilinci kazandırmak hem de güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında sevgi bağını güçlendirmek adına önemli bir adım olduğu ifade edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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