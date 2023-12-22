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Miras Kavgası: Abi Kardeşini Vurdu - Son Dakika
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Miras Kavgası: Abi Kardeşini Vurdu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde miras meselesi sebebiyle çıkan tartışmada abi, kardeşini vurarak yaraladı. Yaralanan kardeş, abisinin serbest kaldığını öğrenince şoke oldu. Miras sebebiyle yaşanan olayda, kardeşler ölüm korkusu içinde yaşıyor.

Miras Kavgası: Abi Kardeşini Vurdu
22.12.2023 - 14:28,
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde miras meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada abi, kardeşini baldırı ve omzundan vurarak yaraladı. Hastanede tedavisi tamamlanan Aziz Aydın Yanbul, abisinin serbest kaldığını öğrenince şoke oldu. Babadan kalma 25 milyon TL değerinde miras sebebiyle olayın yaşandığını söyleyen Yanbul, "Abim babamdan kalan bütün hisselerimi kendisine devretmemi istiyor. Devretmezsem öldüreceğinden korkuyorum. Abim bir gün bile nezarethanede kalmadı, aynı gün çıktı. Ben hastanede daha fazla kaldım. Hala dışarıda geziyor. Ölüm korkusu içinde yaşıyoruz. Ne zaman gelecek diye gecelerdir uyku uyumuyoruz. Kimden yardım bekleyeceğiz. Sahip çıkacak kimsemiz yok. Resmen ölmeyi bekliyoruz" dedi.

Çukurköy Mahallesi'nde ikamet eden 32 yaşındaki Aziz Aydın Yanbul, iddiaya göre, 4 Ekim günü ilçe merkezinde yaşanan olayda, 45 yaşındaki abisi Ö.Y. tarafından miras meselesi sebebiyle silahla baldırı ve omzundan vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken ağabeyi gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanan Yanbul, hastaneden taburcu olduktan sonra abisinin serbest bırakıldığını öğrenince şoke oldu.

Abinin kardeşini silahla vurduğu anlar kameraya yansıdı

4 Ekim günü Aziz Aydın Yanbul'un abisi tarafından silahla baldırından ve omzundan vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ö.Y.'nin kardeşi Yanbul ile konuşması, abinin silahına davranarak Yanbul'a ateş etmesi, çıkan arbede ve vatandaşların olaya müdahale etmesi yer alıyor.

"Resmen ölmeyi bekliyoruz"

Yaşanan olayları anlatan Aziz Aydın Yanbul, "2019 yılında babamız vefat etti. 5 kardeşimizin en büyüğümüz olan Ö.Y.'ye çok güveniyorduk. Ö.Y.'yi baba vekili gördük ve başa geçirdik. Ama ikinci senenin başında, 'Bir elin 5 parmağıyız, birlik olalım' diyerek bizi kandırdı. Vurulmadan birkaç ay öncesinde geldi bana evimin önünde saldırdı ve beni dövdü. Ama oradan da cezayı biz aldık. Kapımın önünde abimden dayak yedik ama adam bir gün bile ceza almadı. 7 ay cezayı ben aldım devamında vuruldum. Şu anda babamdan kalan bütün hisselerimi devretmemi istiyor. Devretmezsem öldüreceğinden korkuyorum. Tedirginiz, eşimle birlikte diken üstünde duruyoruz. Evlerimiz arasında 100 metre bile yok. Bir gün bile nezarethanede kalmadı, aynı gün çıktı. Ben hastanede daha fazla kaldım. Hala dışarıda geziyor. Ölüm korkusu içinde yaşıyoruz, ne zaman gelecek diye gecelerdir uyku uyumuyoruz. Kimden yardım bekleyeceğiz. Sahip çıkacak kimsemiz yok. Resmen ölmeyi bekliyoruz" dedi.

"Olay günü kendisiyle konuşmaya gittim"

Bahse konu olayın miras meselesi sebebiyle yaşandığını belirten Yanbul, "Kocaali'de 2 iş yeri, 5 daire mahalle içinde de 30 tonluk fındık bahçesi gibi mal var. Bunların değeri yaklaşık 25 milyon TL civarındadır. Olay günü abimle konuşmaya gittim ve ne istediğini sordum. Abim beni hiç dinlemedi. Faklı şeyler söylemeye başladı ve 'Sizin hakkınız mı var?' diyerek bütün malları kendi kazanmış gibi davrandı. Bende yaşananlar üzerine bulunduğum yerden giderken masada duran silahla bana ateş etti. Olay sonrasında da 'Geçmiş olsun' bile demedi. Çünkü bu bilinçli yapılmış bir hareketti ve hala aynı hareketleri devam ediyor, mağduruz" diye konuştu.

"Ben orada müdahale etmeseydim belki de ölecektim

Olay anını anlatan Yanbul, "Mal ve para hırsı gözünü bürümüş annemi de yanına çekti. Annem de beni ve 3 kız kardeşimi dışlıyor. Annem sadece abim Ö.Y.'yi savunuyor. Toprak doyursun gözlerini. Şikayetçiyim, şikayetimi de çekmeyi düşünmüyorum. Öz abimle düşman değilim ancak gözünü kırpmadan beni öldürmeye kalktı. Kendimi korumasaydım, müdahale etmeseydim belki de ölecektim. Yaralandım yere düştüm hala bana vurmaya devam etti. İnsan bunu düşmanına yapmaz. Miras meselesi dışında aramızda başka bir husumet bulunmamaktadır" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Miras Kavgası: Abi Kardeşini Vurdu - Son Dakika


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