Mısır yerine esrar dikmiş: 100 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Mısır yerine esrar dikmiş: 100 kök kenevir ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, mısır tarlasında 100 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler, mısır tarlasından jandarma ekipleri tarafından tek tek söküldü. Şüpheli gözaltına alındı.

16.07.2024 15:45
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Mısır yerine esrar dikmiş: 100 kök kenevir ele geçirildi

MANİSA - Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, mısır tarlasında 100 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler, mısır tarlasından jandarma ekipleri tarafından tek tek söküldü.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Dombaylı Mahallesi'ndeki mısır tarlasında yasa dışı yollarla kenevir ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, dron ile yaptıkları kontrolde H.Y.'yeait mısır tarlasında kenevir ekili olduğu tespit edildi. Mısır tarlasında yapılan aramada 60-300 santimetre boyunda kök kenevir ele geçirildi.

Kenevirler, mısır tarlasından jandarma ekipleri tarafından tek tek sökülürken, H.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mısır yerine esrar dikmiş: 100 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır yerine esrar dikmiş: 100 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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