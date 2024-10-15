MİT, El Kaideli Teröristi Afrika'da Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

MİT, El Kaideli Teröristi Afrika'da Yakaladı

Geniş Video İzle

MİT, El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da yakaladı. Baykara, TSK'ya yönelik eylemlerini itiraf etti.

15.10.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİT, El Kaideli terörist Ahmet Baykara'yı Afrika'da yakaladı

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı, Afrika'da düzenlediği operasyonla yakaladı. İfadesinde, sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf eden Baykara'nın, Türkiye'de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların da kim olduğunu söylediği belirtildi.

MİT, yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, El Kaide üyesi Baykara'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye/ İdlib'de bulunan üs bölgelerine ve bir konvoyuna düzenlenen eylemler içerisinde yer aldığını tespit etti. Baykara'nın TSK'ya yönelik birçok eylem planladığı da ortaya çıkarıldı.

Örgüt adına birçok faaliyetlerde bulunduğu belirlendi

El Kaide üyesi Baykara, Türkiye, Suriye ve Irak'ta örgüt adına birçok faaliyet yürüttüğü, 2014-2019 yılları arasında Suriye'de El Kaide ve çeşitli grupların bünyesinde yer aldığı, Suriye'de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı ve Suriye/Taka şehrinde de 3 bombalı saldırı düzenlediği, Türkiye'de hassas noktalara ilişkin eylemler planladığı tespit edildi.

Takip edildiğini anlayınca Afrika'ya kaçtı

Terörist Baykara, Türkiye'nin kendisini takip ettiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtığı tespit edildi. Baykara, MİT'in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde bir Afrika ülkesinde yakalandı. İfadesinde, sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf eden Baykara, Türkiye'de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların da kim olduğunu söylediği belirtildi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, Afrika, Terör, Dünya, TSK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT, El Kaideli Teröristi Afrika'da Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
11:02 Millilerin zaferi maç içinde terbiyesizlik yapan İzlandalı taraftarları suspus etti Millilerin zaferi maç içinde terbiyesizlik yapan İzlandalı taraftarları suspus etti
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:15 Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi
16:22 Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex’i tarihten silecek Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex'i tarihten silecek
16:16 Merkez Bankası yetkilisinden “sıkı duruşa devam“ açıklaması Merkez Bankası yetkilisinden "sıkı duruşa devam" açıklaması
16:08 Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut’un son hali sevenlerini kahretti Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini kahretti
16:05 Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı
15:56 İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor ’un elini sıkmadı İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
15:56 Fernando Muslera’nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor Fernando Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:51 Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin
15:49 Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 12:10:00. #1.13#
SON DAKİKA: MİT, El Kaideli Teröristi Afrika'da Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.