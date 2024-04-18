MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemde DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda DHKP-C üyesi yakalandı - Son Dakika
Bursa'da bir genç, babasıyla yaşadığı tartışma sonrası kardeşini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna olan genç, babasının gelmesiyle gözaltına alındı. Genç, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildikten sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan definecilerin bulunduğu mağara çöktü. Göçük altında kalan 3 defineci hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, mağarada yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir okulda merdivenden düşen 12 yaşındaki kız öğrenci hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kars'ın Kağızman ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetleri deşifre edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman Akçay köyü kırsal alanında durdurdukları 2 şüphelinin üzerinde ve evlerinde yaptıkları aramalarda toplamda 60 gram metamfetamin ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Hatay'da asrın felaketinde binlerce insanın hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans ile ilgili dava, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmayla başladı. Rezidansın müteahhidi ve bazı vatandaşlar duruşmaya katıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde şüpheli ve aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama dron ile görüntülendi. Uygulama sonucunda aranan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı, araçlarda yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca ve captagon isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, uygulama sırasında 56 aracın sürücüsüne toplam 185 bin TL cezai işlem uygulandı.
Bursa Mudanya ilçesinde bulunan Şafak apartmanının zemin katında çıkan yangın, çalışan alarm sayesinde hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Evde bulunan görme engelli bir vatandaş da kurtarıldı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Konya'da Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda tespit edilen 4 araçta kilolarca uyuşturucu madde ve binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, Karatay ilçesi Ereğli Yolu üzerinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 araç takibe alındı. Narkotik ekipleri bir yandan araçları takip ederken diğer yandan da ileride uygulama noktası kuruldu. Uygulama noktasına yaklaşan araçlar takip eden narkotik ekipleri eşliğinde durdurularak araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 15 parça halinde 7 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi Narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi üzerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirilen iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 16 bin 856 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçlarından gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak araç kullanılamaz hale geldi ve çevredekiler panik yaşadı.
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