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MİT, Irak'ta terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, Irak'ta terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi. Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde birçok eyleme katıldı ve MİT tarafından hedef listesine alındı. MİT'in saha ajanları tarafından takibe alınan Mercen, Metina'da etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak\'ta terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen\'i etkisiz hale getirdi
15.01.2024 - 10:24,
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi

MİT'in Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, örgütün Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA- Star sözde Sorumlusu Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.

Birçok eylemin baş failiydi

Terörist Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında Türk askerlerinin şehit edildiği birçok eyleme katıldı. Türkiye ve Irak'ın kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemi planlayarak bizzat katıldı. Bu eylemler neticesinde MİT, birçok kanlı eyleme katılan Hülya Mercen'i hedef listesine aldı.

MİT'in saha ajanları PKK'lı Mercen'in Metina'da olduğunu tespit etti. Mercen, yakın takibe alan MİT, alandaki ağını kullanarak Mercen'in yakın çevresine sızdı. Terörist Hülya Mercen'in, PKK'nın sözde Orta Saha sorumlusu olarak Türkiye'ye geçeceği istihbaratı alan MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Bölgedeki ajanlar Mercen'in hareketliliğini MİT'e bildirdi. MİT ve TSK'nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla terörist Hülya Mercen, Metina'da etkisiz hale getirildi.

32 yıldır PKK dağ kadrosunda yönetici olarak faaliyet gösteren Mercen'in, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesi, örgütün silahlı kanadında işleyiş bozukluklarına neden oldu.

YJA-Star sözde Sorumlusu Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen

Örgüt bünyesinde kritik önemde olan Hülya Mercen, HPG Askeri Konseyi ve YJA-STAR Konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK Meclisi'ne de üyeydi. Aynı zamanda Zap alanında kadın örgüt mensuplarından da sorumlu olarak da faaliyet yürütüyordu. Son olarak PKK Kuzey Sevk ve İdare Karargahı'nda kadın teröristleri komuta eden terörist Mercen'in, MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi, örgütte yönetim boşluğuna neden oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa MİT, Irak'ta terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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