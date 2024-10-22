MİT Kılığına Girip Dolandırdılar - Son Dakika
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MİT Kılığına Girip Dolandırdılar

MİT Kılığına Girip Dolandırdılar

Eskişehir'de MİT personeli olduğunu söyleyerek bir çifti dolandıran 2 şüpheli Kocaeli'nde yakalandı.

22.10.2024 15:17
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Eskişehir'de kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp FETÖ ile ilgili olaya karıştıklarını söyleyerek bir çifti 11 bin 750 dolar dolandıran 2 şüpheli, Kocaeli'de yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de ikamet eden evli bir çift, telefonda kendilerini MİT personeli olarak tanıtan şahıslar tarafından FETÖ olayına karıştıkları iddiasıyla kandırıldı. Evlerindeki altını kuyumcudan bozdurarak 11 bin 750 dolar yapan mağdur çift, Mahmudiye ilçesi Hamidiye Mahallesi'ne giderek dolandırıcılara parayı teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden evli çift, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şahısların kullandığı aracın tespit edilmesinin ardından Plaka Tespit Sistemleri (PTS) incelemesi yapıldı. Şüpheli şahıslara ait aracın, Kocaeli ilinde olduğu tespit edildi. Kocaeli bölgesindeki kolluk kuvvetleri ile kurulan irtibat sonucunda, şüpheli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan Kenan Ç. (40) ve Cem K. (21) isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında, 11 bin 600 dolar ele geçirildi.

Eskişehir'e getirilen Kenan Ç. ve Cem K. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca şüphelilerden Cem K.'nın 7 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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