MİT Operasyonuyla Siber Casusluk Ağı Çökertildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde düzenlenen operasyonda binlerce kişinin verilerini ele geçiren siber casus ağı çökertilerek 11 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte bir siber casusluk şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlendi. Türkiye'nin de içinde olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı, düzenlenen operasyonla çökertildi. Ayrıca operasyonda şebeke içinde yer alan 11 kişi yakalandı.

Verileri terör örgütleri ile paylaştılar

MİT'in elde ettiği istihbarata göre, yurtdışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dahil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi. MİT'in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.

İnternet siteleri erişime kapatıldı

Operasyon kapsamında, örgüt üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatılması sağlandı. Öte yandan gizlilik kararı olan soruşturmayla ilgili çalışmalar detaylı şekilde sürdürülürken ele geçirilen veriler titizlikle incelenmeye devam ediyor.

Siber casuslukla mücadelede kararlılık

Son derece kritik öneme sahip olan kişisel verilerin korunmasına karşı MİT'in de, siber casusluk operasyonlarını genişleterek sürdürmesi bekleniyor. Casusluk ağına karşı yapılan operasyonların sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, yurt dışındaki bağlantıları da mercek altına alınması bekleniyor. - ANKARA