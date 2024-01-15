 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MİT Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

MİT Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi. Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği dönemde birçok eyleme katılmış ve MİT tarafından hedef listesine alınmıştı. MİT'in saha ajanları tarafından tespit edilen Mercen, düzenlenen operasyonla Metina'da etkisiz hale getirildi. Bu durum, örgütte yönetim boşluğuna neden oldu.

MİT Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen\'i etkisiz hale getirdi
15.01.2024 - 23:11,
Abone Ol

MİT Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi

MİT'in Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, örgütün Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA- Star sözde Sorumlusu Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.

Birçok eylemin baş failiydi

Terörist Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında Türk askerlerinin şehit edildiği birçok eyleme katıldı. Türkiye ve Irak'ın kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemi planlayarak bizzat katıldı. Bu eylemler neticesinde MİT, birçok kanlı eyleme katılan Hülya Mercen'i hedef listesine aldı.

MİT'in saha ajanları PKK'lı Mercen'in Metina'da olduğunu tespit etti. Mercen, yakın takibe alan MİT, alandaki ağını kullanarak Mercen'in yakın çevresine sızdı. Terörist Hülya Mercen'in, PKK'nın sözde Orta Saha sorumlusu olarak Türkiye'ye geçeceği istihbaratı alan MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Bölgedeki ajanlar Mercen'in hareketliliğini MİT'e bildirdi. MİT ve TSK'nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla terörist Hülya Mercen, Metina'da etkisiz hale getirildi.

32 yıldır PKK dağ kadrosunda yönetici olarak faaliyet gösteren Mercen'in, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesi, örgütün silahlı kanadında işleyiş bozukluklarına neden oldu.

YJA-Star sözde Sorumlusu Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen

Örgüt bünyesinde kritik önemde olan Hülya Mercen, HPG Askeri Konseyi ve YJA-STAR Konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK Meclisi'ne de üyeydi. Aynı zamanda Zap alanında kadın örgüt mensuplarından da sorumlu olarak da faaliyet yürütüyordu. Son olarak PKK Kuzey Sevk ve İdare Karargahı'nda kadın teröristleri komuta eden terörist Mercen'in, MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi, örgütte yönetim boşluğuna neden oldu.

Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Türkiye, Irak, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika


00:09
Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:33
Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15
Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04
Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19
Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı

Son Dakika
00:09 Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:33 Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15 Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04 Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19 Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 00:25:39. #1.11#
SON DAKİKA: MİT Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement