MİT, PKK/KCK mensubu teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK mensubu teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), Irak/ Hakurk'ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod Serdar Sönmez'i nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi.

08.08.2024 10:53
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Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), Irak/ Hakurk'ta TSK üssünde eylem gerçekleştirmeyi planlayan PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod Serdar Sönmez'i nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Terör suçlarından hakkında arama/yakalama kararı bulunan terörist Serdar Sönmez, PKK/KCK sözde üst düzey yöneticilerden TSK'ya yönelik eylem talimatı aldı. MİT'in saha ajanlarından edindiği istihbarata göre, Serdar Sönmez TSK'nın Hakurk'taki harekat bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keşif ve gözlem faaliyeti icra edecekti. PKK/KCK'lı terörist keskin nişancı tüfeği ile eylem yapacaktı.

Edinilen istihbarat sonucu, MİT Serdar Sönmez'i adın adım izlenmeye başladı. MİT'in örgüt içerisindeki ajanları vasıtasıyla terörist Sönmez'in harekete geçeceği zaman ve yerin öğrenilmesi ile operasyon kararı alındı. Terör örgütü PKK/KCK'lı Serdar Sönmez, Hakurk'ta TSK üs bölgesine yönelik suikast hazırlığı içerisindeyken başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Eziz Gabar kod Serdar Sönmez kimdir?

Eziz Gabar kod Serdar Sönmez, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2015 yılında Irak'ın kuzeyinde Gare Alanı'na geçerek silahlı/ideolojik eğitim aldı. 2018'de Kandil Alanı'nda faaliyet gösterdi. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesi çevresinde faaliyet gösterdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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