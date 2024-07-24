MİT, PKK/KCK'nın Süleymaniye'deki sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK'nın Süleymaniye'deki sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Süleymaniye'deki sözde sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki iki teröristi etkisiz hale getirdi. MİT, uzun süre takip ettiği örgüt mensuplarını hava harekatıyla etkisiz hale getirerek PKK/KCK'nın Süleymaniye'deki güvenli bölgesini devirdi.

24.07.2024 10:41
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki iki teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak Süleymaniye'de terör örgütü PKK/KCK'lı Süleymaniye sözde sorumlusu Andok Tolhildan kod Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan Zendi ve Cengaver Mikayil kod Hidayet Resuli'yi etkisiz hale getirdi.

MİT, 3 PKK/KCK'lı teröristi takip ediyordu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK/KCK mensupları, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye çekildi. Ancak, Süleymaniye'de de MİT'ten kaçamadı.

MİT, Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildankod Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan Zendi ve Cengaver Mikayilkod Hidayet Resuli'nin faaliyetlerini uzun süre takip etti. MİT, örgüt mensuplarının attığı her adım titizlikle izledi. MİT, operasyon için en uygun zamanı bekledi. Şartların oluşması ile operasyon için düğmeye basıldı. Örgüt mensupları ve kullandıkları noktalar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'nın güvenli kalesi MİT tarafından devrildi

Güvenlik kaynakları, Süleymaniye'de köşeye sıkışan ve faaliyetleri büyük bir oranda sekteye uğratılan PKK/KCK mensuplarının operasyon sonucunda moral kaybı yaşadığını belirtti. PKK/KCK için artık Süleymaniye kırsalının da güvenli bölge olarak görülemeyeceği vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MİT, PKK/KCK'nın Süleymaniye'deki sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT, PKK/KCK'nın Süleymaniye'deki sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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