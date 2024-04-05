MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i yakaladı - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından Çavre Gever kod adlı İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. İpek Demir, 2010 yılında Hakkari'de örgüte katıldı ve 7 yıl boyunca Zap, Hakurk, Avaşin ve Sincar bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi. 2017'de Suriye'ye gönderilen Demir, son olarak örgütün Sivil Savunma Güçleri yapılanmasında Fırat Bölgesi Sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.

05.04.2024 19:04
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MİT, PKK/KCK-PYD/ YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i yakaladı

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT, PKK/KCK - PYD/YPG'nin sözde sorumlularından Çavre Gever kod adlı İpek Demir'i Suriye'nin Ayn El Arap'ta yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Çavre Gever kod adlı İpek Demir, örgüte 2010 yılında Hakkari'de katıldı. Yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttü. 2017'de örgüt tarafından Suriye'ye gönderildi.

Çavre Gever kod adlı Demir, son olarak örgütün Sivil Savunma Güçleri yapılanmasında sözde Fırat Bölgesi Sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.

Kaynak: İHA

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