 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MİT, PKK-YPG maliye yapılanmasının sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

MİT, PKK-YPG maliye yapılanmasının sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-YPG maliye yapılanması sözde sorumlularından 'Viyan' kod adlı Remziye Altığ'ı, Suriye Kamışlı'da düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. MİT, Altığ'ın örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti. Altığ, daha önce Türkiye'de örgütsel faaliyetler yürütmüş ve PKK-YPG'nin mali yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başlamıştı.

MİT, PKK-YPG maliye yapılanmasının sorumlusunu etkisiz hale getirdi
30.12.2023 - 11:29,
Abone Ol

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK- YPG maliye yapılanması sözde sorumlularından 'Viyan' kod adlı Remziye Altığ'ı, Suriye Kamışlı'da düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT, hassas saha çalışmaları neticesinde Remziye Altığ'ın örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti. MİT tarafından görevlendirilen özel ekip, 2016 öncesinde Türkiye'de örgütsel faaliyetler yürüttüğü ve Mersin'de PKK-KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize eden terörist Remziye Altığ'ı yakın takibe aldı. Daha sonra PKK-YPG'nin mali yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başlayan Altığ, Suriye'nin Kamışlı şehrinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Millî İstihbarat Teşkilatı, Suriye, YPG, PKK, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT, PKK-YPG maliye yapılanmasının sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika


11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17
Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39
Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44
Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32
Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler

Son Dakika
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39 Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44 Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
09:17 TFF Başkanı Büyükekşi topun ağzında! Son 20 gün içerisindeki 3 büyük krizi de yönetemedi
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 12:17:35. #1.11#
SON DAKİKA: MİT, PKK-YPG maliye yapılanmasının sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement