MİT, PKK/YPG'nin Ayn El Arab sözde istihbarat sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/YPG'nin Ayn El Arab sözde istihbarat sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/YPG\'nin Ayn El Arab sözde istihbarat sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de PKK/YPG'nin Ayn El Arab sözde istihbarat sorumlusu Azad kod Mahmut Ağca'yı etkisiz hale getirdi.

03.02.2025 10:47
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de PKK/ YPG'nin Ayn El Arab sözde istihbarat sorumlusu Azad kod Mahmut Ağca'yı etkisiz hale getirdi. Terörist Ağca, 40'ı emniyet mensubu 47 vatandaşın şehit olduğu terör eyleminin planlayıcıları arasındaydı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre,MİT, terörist Mahmut Ağca'nın 2015 yılından beri Türkiye'de gerçekleşen terör eylemlerini organize ettiğini tespit etti. Onlarca Türk askeri ve polisinin şehit olduğu eylemleri organize eden Ağca, MİT'in öncelikli hedef listesine alındı. MİT, istihbarat ağı sayesinde Ağca'nın Ayn El Arab'ta olduğunu belirledi. Burada bir evde örgütsel görüşme yaptığı tespit edilen Ağca, düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MİT, şehitlerin kanını yerde bırakmadı

2006 yılında örgüte katılan Mahmut Ağca, 2015 yılına kadar örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) faaliyetlerinde yer aldı. 2015 yılında örgütün askeri istihbaratına girerek Suriye'den Türkiye'deki terör eylemlerini organize etmeye başladı. Türkiye'deki eylemler için Suriye'den patlayıcı ve terörist aktarımları gerçekleştirdi. AĞCA, kendisine bağlı örgüt kadrolarını ve eylemleri uzaktan yönettiği için güvende olduğunu düşünüyordu. Ancak, onlarca Türk asker ve polisini şehit eden Ağca, MİT'in nokta operasyonundan kurtulamadı.

Azad kod Mahmut AĞCA bu faaliyetleri kapsamında; 29.08.2015'te Şanlıurfa'da polis otosuna yönelik gerçekleştirilen, 2 polisin şehit olduğu, 10.08.2016'da Diyarbakır/Sur'da Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen 6 sivilin şehit olduğu, 9'u emniyet personeli olmak üzere 17 vatandaşın yaralandığı, 10.12.2016'da Beşiktaş'ta patlayıcı yüklü araç ve canlı bomba ile gerçekleştirilen 40'ı emniyet mensubu 47 vatandaşın şehit olduğu, 242 vatandaşın yaralandığı, 08.01.2022'de Şanlıurfa/ Akçakale Suriye sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı ile gerçekleştirilen 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı, 07.08.2024'te Suriye/ Azez'de yer alan kontrol noktasında SMO mensuplarına yönelik patlayıcı yüklü tır ile gerçekleştirilen, terör eylemlerinin planlayıcıları arasındaydı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Suriye, Terör, Sur, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT, PKK/YPG'nin Ayn El Arab sözde istihbarat sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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