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MİT'ten DEAŞ'a operasyon: Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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MİT'ten DEAŞ'a operasyon: Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 17 şüpheli yakalandı

MİT\'ten DEAŞ\'a operasyon: Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 17 şüpheli yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan saldırıyla bağlantılı olan 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı. Operasyon sonucunda, örgütün Türkiye'deki faaliyetleri engellendi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

03.02.2024 22:40  Güncelleme: 22:41
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MİT'ten DEAŞ'a operasyon: Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 17 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili DEAŞ terör örgütü mensubu 17 kişi yakalandı.

MİT ile EGM'nin koordineli çalışmaları sonucu, Afganistan'ın sözde 'Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak terör örgütü DEAŞ adına Türkiye'de faaliyet gösteren ve 28 Ocak'ta Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırıyla bağlantılı olan kişiler tespit edildi. İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalandı ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyon neticesinde, DEAŞ sözde Horasan Vilayeti'nin üye kazanma, finans ve lojistik faaliyetleri engellenerek Türkiye'ye yönelik planlarının engellenmesi sağlandı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: MİT'ten DEAŞ'a operasyon: Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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