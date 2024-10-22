MİT'ten PKK/KCK Avrupa Yapılanmasına Operasyon - Son Dakika
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MİT'ten PKK/KCK Avrupa Yapılanmasına Operasyon

MİT\'ten PKK/KCK Avrupa Yapılanmasına Operasyon

MİT, PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasındaki 3 kardeşi gözaltına alarak tutukladı.

22.10.2024 10:27
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren 3 kardeşten 2'si Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran'ı İstanbul'da, Hatın Şahbaz'ı ise Balıkesir'de gözaltına aldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; MİT, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütü Avrupa yapılanmasından aynı aileden 3 kişiyi yakaladı.

PKK/KCK Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren 3 kardeşten ikisi Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kardeş, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK/KCK üyesi 3 kardeş

MİT'in uzun süredir takibi altında olan 3 kardeşten Zeynep Taşkıran'ın, PKK/KCK'nın Fransa yapılanması unsurlarınca Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere aktif şekilde katıldığı öğrenildi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Zeynep Taşkıran'ın, Alman vatandaşlığı alması sonrasında örgütsel faaliyetlerine 'Zizik Şahbaz' ismiyle devam ettiği tespit edildi.

Diğer kardeş Hatın Şahbaz'ın da özellikle Almanya/ Köln ve Fransa/ Paris'te PKK/KCK adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerine aktif şekilde katılım sağladığı belirlendi.

Üçüncü kardeş olan ve eskiden PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda yer alan Zübeyde Taşkıran'ın ise Alman vatandaşı olmasının ardından isim değişikliği yaptığı, örgütsel faaliyetlerine 'Denise Taşkıran' ismiyle devam ettiği öğrenildi.

Avrupa'nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan 3 kardeşe yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye ulaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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