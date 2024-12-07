MİT\'ten PKK/KCK\'ya Darbe

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesi PAJK'ın sözde sorumlularından, KCK Yöneticisi Jiyan Herdem kod Mürvet Gülsever'i Irak/Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

PKK/KCK'nın kadrolarına 1992'de katılan Mürvet Gülsever, MİT'in hedef listesinde yer alıyordu. MİT'in istihbarat ağı sayesinde, PKK/KCK'lı Gülsever'in, örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde olduğu tespit edildi.

Teröristin, Türkiye'ye teslim olmak için örgütten kaçarken yakalanan ve hakkında casusluk yaptığı iddia edilen örgüt mensuplarının infaz kararını alan KCK yönetiminde yer aldığı belirlendi.

Yapılan hassas çalışmalar sonucunda, Irak/Süleymaniye kırsalında PKK/KCK'nın kadın örgütlenmesi PAJK'ın sözde sorumlularından, KCK Yöneticisi Gülsever'in, son olarak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Hakkında terörden aranma kayıtları bulunan PKK/KCK'lı Gülsever için operasyon kararı alındı. Terörist Gülsever'in tam yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. PKK/KCK mensubu Mürvet Gülsever, Irak/Süleymaniye'de nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

Aslen Mardinli olan Jiyan Herdem kod Mürvet Gülsever, terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 1992 yılında Mardin'den PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı.

Terör örgütü tarafından silahlandırılarak Mardin, Şırnak ve Siirt kırsalında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyet yürüttü. Suriye'de Abdullah Öcalan'ın yanında silahlı ve ideolojik eğitim aldı. Terör örgütünün üst kadın yapılanması PAJK Meclisi'nde faaliyet yürüttü. - ANKARA