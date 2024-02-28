MİT tırları davasında Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

MİT tırları davasında Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası

MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

28.02.2024 19:43  Güncelleme: 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİT tırları davasında Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası

İSTANBUL - MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

MİT tırlarının durdurularak gizli kalması gereken görüntülerin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Erdem Gül ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Gül önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum çünkü gazetecilik bir suç değildir" dedi.

"Gazetecilik ve adalet kazansın"

Son sözü sorulan sanık, "Beraat etmek istiyorum, beraat etmem gerektiğini düşünüyorum. Gazetecilik ve adalet kazansın" ifadelerini kullandı.

5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Erdem Gül'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Gül, "Benim burada siz gazeteci arkadaşlarıma söyleyeceğim şudur. Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Erdem Gül, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT tırları davasında Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:25:39. #1.11#
SON DAKİKA: MİT tırları davasında Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement