MİT ve emniyet ekipleri tarafından çökertilen casus ağındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesi ile MİT ve emniyet ekipleri tarafından çökertilen casus ağındaki 34 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ekiplerince, Türkiye'de ikamet eden Filistinli ve İsrailli aileler ile aktivistler başta olmak üzere yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yapan 46 kişi tespit edilmiş, ajan ağına mensup 34 şüpheli 2 Ocak Salı günü İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda yakalanmıştı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 34 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL