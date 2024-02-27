MİT, YPG-YPJ\'nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed\'i etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu "Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed'i Kamışlı'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu "Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed isimli teröristi Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı olan ve eylemlere bizzat katıldığı da tespit edilen Ahmed, MİT'in hedef listesinde yer alıyordu. Emine Seyid Ahmed'e yönelik intikal eden nitelikli istihbarat sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. Faaliyetleri aralıksız kontrol altında tutulan PKK'lı Ahmed, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Emine Seyid Ahmed, örgüt içinde füze temini ve kullanımından sorumluydu. Ahmed, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını veren sorumlulardandı. Ahmed'in talimatını verdiği eylemler sonucunda Kilis'e atılan füzelerle sivil vatandaşlar da hedef alınmıştı.
Terörist Emine Seyid Ahmed, örgüte 2011 yıllında katıldı. Irak'taki kamplarda silahlı ve ideolojik eğitim aldı. Örgütsel eğitimler akabinde Irak'ta faaliyet yürütmeye başlayan Ahmed, daha sonra Suriye'ye geçiş yaptı. Suriye'de bulunduğu 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katılan Ahmed, örgütün sözde roket ve füze eylemleri sorumlusu idi. Münbiç, Rakka, Tel Abyad ve Ayn El Arab şehirlerinin bulunduğu bölgenin Sağlık
Komitesi sözde sorumluları arasında yer aldı. Örgütün kadın yapılanması YPJ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Ahmed, Türk güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada yaralandı. Ahmed, tedavisi sürerken Suriyeli çocuk ve gençlerin örgüte kazandırılmasında sözde sorumlu seviyede rol aldı. - ANKARA
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