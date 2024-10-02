Miyazaki Havaalanı'nda Patlama: Savaş Dönemi Bombası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Miyazaki Havaalanı'nda Patlama: Savaş Dönemi Bombası

Miyazaki Havaalanı'ndaki patlamaya 227 kiloluk ABD yapımı bir bomba neden oldu, ikinci patlama riski yok.

02.10.2024 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Miyazaki Havaalanı'nda sabah saatlerinde meydana gelen patlamaya, savaş döneminden kalma 227 kiloluk ABD yapımı bir bombanın neden olduğu belirlendi. İkinci bir patlama riskinin olmadığı belirtilirken, havaalanının yarın yeniden faaliyete geçeceği açıklandı.

Japonya'da bulunan Miyazaki Havaalanı'nda sabah saatlerinde meydana gelene patlamanın nedeni belli oldu. Polis ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından yapılan ilk incelemelerde patlamaya savaş döneminden kalma 227 kiloluk ABD yapımı bir bombanın neden olduğu belirlendi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi konuyla ilgili yaptığı açıklamada olay yerinde teknik incelemelerin sürdüğünü belirterek, "İkinci bir patlama riski yok" ifadelerini kullandı. Hayashi, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Miyazaki Havaalanı'nın yarın sabah itibariyle yeniden faaliyete geçmesinin beklendiğini belirtti. Miyazaki Havaalanı yönetimi ise yaşanan olay nedeniyle bugün yapılması planlanan 66 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Miyazaki Havaalanı'nda daha önce de savaş döneminden kalma ABD yapımı mühimmat bulunduğu öğrenildi.

Patlama meydana gelmişti

Japonya'nın Miyazaki Havaalanı'nın pist ve apron arasında bulunan taksi yolu bölümünde yerel saatle 08.00 sıralarında patlama meydana gelmişti. Nedeni bilinmeyen patlama sonrasında 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu açıklanmıştı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından uçuşlar askıya alınmıştı. Patlamamış mühimmat şüphesi nedeniyle olay yerine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) bağlı bomba uzmanları sevk edilmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Güvenlik, Olaylar, Ekonomi, Japonya, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Miyazaki Havaalanı'nda Patlama: Savaş Dönemi Bombası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
14:25 Lübnan’da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı
11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
02:05 Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil
00:09 İran’ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu
23:23 İran’ın İsrail’e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
22:58 Demir Kubbe error verdi İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar
22:56 Acun Ilıcalı: Ali Koç’a operasyon var Acun Ilıcalı: Ali Koç'a operasyon var
22:37 İsrail’den uykuları kaçıracak yeni tehdit ’Bu geceyi’ işaret ettiler İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
22:04 Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt: Joker hakkı kullanmadan açıklamaya var mısın Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt: Joker hakkı kullanmadan açıklamaya var mısın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 16:53:52. #1.13#
SON DAKİKA: Miyazaki Havaalanı'nda Patlama: Savaş Dönemi Bombası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement