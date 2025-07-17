Mobil Göç Araçlarıyla Düzensiz Göçle Mücadele - Son Dakika
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Mobil Göç Araçlarıyla Düzensiz Göçle Mücadele

17.07.2025 11:46
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 105 yeni mobil göç aracının hizmete girdiğini ve düzensiz göçle mücadeleye devam edileceğini açıkladı.

Mobil Göç Aracı Hizmete Alım Töreninde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mobil Göç Noktası araçlarımızda bugüne kadar, 4 milyon 572 bin 712 kişinin sorgulaması yapıldı, 213 bin 848'inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığında gerçekleştirilen Mobil Göç Aracı Hizmete Alım Töreninde konuştu. Yeni 105 aracın hizmete girdiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün, inovatif bir yaklaşımla hayata geçirdiğimiz, dünyada ilk olma özelliği taşıyan ve düzensiz göçle mücadelemize büyük güç katan, mobil göç noktası araçlarımızdan 105 tanesini daha hizmete alıyoruz. Türkiye, göç yönetiminde hem vicdanı, hem de devlet aklını bir araya getiren model ülke konumundadır. Yıllardır geliştirdiğimiz kapasiteyle, sergilediğimiz insani duruşla ve kamu güvenliğimizden asla taviz vermeyen kararlılığımızla, tüm dünyaya örnek olan bir stratejik göç yönetimi uyguluyoruz."

"Mobil Göç Noktası araçlarımızda bugüne kadar, 4 milyon 572 bin 712 kişinin sorgulaması yapıldı, 213 bin 848'inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi"

Uygulama araçları sayesinde oranlarda kayda değer düşüş olduğuna değinen Bakan Yerlikaya, "İlk olarak 19 Temmuz 2023'te İstanbul'da başlattığımız bu uygulama, 81 ilimizde 270 araçla devam ediyordu. Hizmete alınacak 105 araçla birlikte bu sayı 375'e ulaşacak. Mobil Göç Noktası Araçlarımızda bugüne kadar, 4 milyon 572 bin 712 kişinin sorgulaması yapıldı. Sorgulaması yapılanlardan 213 bin 848'inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bu uygulamanın ilk 3 ayında, araçlarımızda 49 bin 999 kişi sorgulanmış; 37 bin 289'u düzensiz göçmen çıkmıştı. Tespit edilen düzensiz göçmen oranı yüzde 74.5'ti. Son 1 ayda ise mobil göç noktası araçlarımızda, 319 bin 479 kişinin sorgulamasını yaptık. Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 667 kişi. Oran ise yüzde 1.8" diye konuştu.

"Düzensiz göçle mücadeledeki hedefimiz, ülkemize yönelik çekim gücü oluşmasına izin vermeme"

Kaçak göçe karşı mücadeleye devam edeceklerine değinen Bakan Yerlikaya, "Bu uygulama sayesinde yasadışı göç hareketliliğini kontrol altına alıyoruz. Yasal kalış hakkı olmayanların sınır dışı sürecini hızla işletiyoruz. Göçmen kaçakçılığına karşı caydırıcılığı artırıyoruz. Düzensiz göçle mücadeledeki hedefimiz, ülkemize yönelik çekim gücü oluşmasına izin vermemek. Biz, düzensiz göçe asla müsamaha göstermiyoruz. Ancak düzenli göçü, uluslararası hukuk ve medeniyet değerlerimiz ışığında, milletimizin menfaatleri doğrultusunda yönetiyoruz, yönetmeye de devam edeceğiz" dedi.

Yerlikaya'nın açıklamalarının ardından hizmete girecek 105 araç dualar eşliğinde görev yapacağı şehirlere doğru yola çıktı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mobil Göç Araçlarıyla Düzensiz Göçle Mücadele - Son Dakika

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