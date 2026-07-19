Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

19.07.2026 11:35
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Moğolistan tarafından kırmızı bültenle aranan ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen D.T., Kağıthane'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Moğolistan tarafından kırmızı bültenle aranan 58 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli D.T., Kağıthane'de gözaltına alındı. Şüphelinin, farklı ülkelerde uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Moğolistan uyruklu D.T.'nin bazı mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı ve uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiğini belirledi. Çalışmaların devamında, ülkesinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüphelinin Kağıthane'de bulunduğu adres tespit edildi. Perşembe günü sabah düzenlenen operasyonda yakalanan D.T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Uyuşturucu kaçakçısı hakkında yapılan tahdit sorgulamasında, 'M' (uluslararası güvenlik ve istihbarat riski taşıyan) ve 'G' (bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar) kodlu kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. İfade işlemlerinin ardından zanlı, hakkında yürütülen adli süreç kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Moğolistan, Kağıthane, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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