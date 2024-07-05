Moritanya açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 89 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Moritanya açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 89 kişi hayatını kaybetti

Moritanya'nın Ndiago kenti açıklarında bir göçmen teknesi alabora oldu. Olayda 89 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin ifadesine göre, teknede en az 170 göçmen bulunuyordu. Afrikalı göçmenler her yıl Avrupa'ya gitmek için tehlikeli yolculuklar yapıyor.

05.07.2024 10:16
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Moritanya açıklarında göçmen teknesinin alabora olması sonucu en az 89 kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Moritanya'nın resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü bir göçmen teknesinin Ndiago kentine yaklaşık 4 kilometre mesafede alabora olduğu belirtildi. Olayda 89 kişi hayatı kaybetti, sahil güvenlik ekibi aralarında 5 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 9 kişiyi kurtardı.

Kurtarılan göçmenler tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'ya gitmek üzere 6 gün önce Gambiya- Senegal sınırından yola çıkan teknede en az 170 göçmenin bulunduğu ifade edildi.

Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, iş bulmak ve yeni bir hayat kurmak için Avrupa ülkelerine gitmek üzere Atlas Okyanusu ve Akdeniz üzerinden tehlikeli yolculuklar yapıyor. - NUAKŞOT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Moritanya açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 89 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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