Moskova'da GRU Görevlisine Saldırı: 2 Yaralı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Askeri İstihbarat Teşkilatı (GRU) görevlisi ve eşi, araçlarına düzenlenen saldırıda yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da sabah saatlerinde park halindeki bir araç, altına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu havaya uçtu. Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, patlayıcının infilak etmesiyle 2 kişinin yaralandığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Rus medyası, saldırıda Rusya Askeri İstihbarat Teşkilatı (GRU) görevlisi ile eşinin yaralandığını, çevredeki 5 araçta da hasar meydana geldiğini aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Rus istihbaratçı bindikten sonra aracın havaya uçtuğu, daha sonra eşinin dışarı çıktığı görüldü. - MOSKOVA