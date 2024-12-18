Moskova'da Suikast: Korgeneral Kirillov Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Moskova'da Suikast: Korgeneral Kirillov Öldürüldü

Moskova\'da Suikast: Korgeneral Kirillov Öldürüldü

Korgeneral İgor Kirillov'un suikastıyla ilgili 29 yaşındaki bir Özbek gözaltına alındı.

18.12.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus ordusunun nükleer savunma kuvvetlerinin başındaki Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği suikastın faili gözaltına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Başkanı Korgeneral İgor Kirillov ile yardımcısının bir binanın girişindeki elektrikli scootera yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ölümünün ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, suikastı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 29 yaşındaki bir Özbekistan vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Fail, ifadesinde Ukrayna gizli servisini talimatı üzerine Moskova'ya geldiğini ve el yapımı bir patlayıcı aldığını söyledi. Patlayıcıyı Korgeneral Kirillov'un yaşadığı binanın girişindeki elektrikli scootera yerleştirdiğini belirten şüpheli, korgenerali izlemek için bir araç kiraladığını ve araca kamera yerleştirdiğini ifade etti. Şüphelinin, kameranın görüntülerini Ukrayna'nın Dinyeper kentindeki azmettiricileriyle paylaştığı, korgeneral ve yardımcısının binadan çıktığı sırada bombanın uzaktan patlatıldığı aktarıldı. Şüpheliye suikast karşılığında 100 bin dolar para ve Avrupa ülkelerinden birinde ikamet sözü verildiği kaydedildi. Saldırıyı organize eden diğer kişilerin kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Ukrayna saldırıyı üstlenmişti

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) bir kaynak, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu belirterek, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği'nin başındaki ismin tasfiyesi SBU'nun işidir" ifadelerini kullanmıştı.

Kimyasal silahla suçlanmıştı

Öte yandan 54 yaşındaki Korgeneral Kirillov, Ukraynalı savcılar tarafından 16 Aralık'ta Ukrayna'da yasaklı kimyasal silahların kullanıldığı iddiasıyla gıyaben suçlanmıştı. Suçlamadan bir gün sonra öldürülen Kirillov, Ukrayna tarafından Rusya topraklarında suikasta uğrayan en kıdemli Rus askeri yetkili oldu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Korgeneral, Güvenlik, Politika, Ukrayna, moskova, 3-sayfa, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Moskova'da Suikast: Korgeneral Kirillov Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
17:01 Mansur Yavaş’tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:21:40. #1.13#
SON DAKİKA: Moskova'da Suikast: Korgeneral Kirillov Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.