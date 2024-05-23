Moskova'da Yangında 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Moskova'da Yangında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da kaçak göçmenlerin yaşadığı binada çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İstra kasabasında bulunan 2 katlı binada elektrikli ısıtıcının alev alması sonucu çıkan yangın, ahşap binanın hızla yanmasıyla facia ile sonuçlandı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra yapılan incelemelerde binanın pansiyon olarak işletildiği ve duman dedektörlerinin bulunmadığı belirlendi. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, göçmenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

23.05.2024 15:59
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Rusya'nın başkenti Moskova'da kaçak göçmenlerin yaşadığı binada elektrikli ısıtıcının alev almasıyla çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Rusya'da 2 katlı bir binada çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Başkent Moskova'ya bağlı İstra kasabasında bulunan binada sabah saatlerinde elektrikli ısıtıcının alev alması sonucu çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti. Binanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında içerideki 15 kişiden 7'si de yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Moskova Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yangından sonra yapılan ilk incelemelerde binanın pansiyon olarak işletildiği tespit edildi. Açıklamada, duman dedektörlerinin bulunmadığı binada yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin yaşadığı ifade edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık da göçmenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldığını bildirildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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