Moskova'daki Konser Salonunda Silahlı Saldırı: En Az 40 Ölü

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıda en az 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin ise yaralandığı açıkladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser alanına maskeli en az 3 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralı sayıları netleşmeye başladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda şu ana kadar en az 40 kişinin öldüğü ve 100'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırının ardından açıklama yapan Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ise hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Konser salonundaki 100 kişinin tahliyesi tamamlanırken çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Saldırının ardından yangın çıkan binaya ekiplerin müdahalesi sürüyor. - MOSKOVA