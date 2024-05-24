Moskova'daki saldırıyı DEAŞ'ın Horasan kolunun sorumluluğunu Rusya kabul etti - Son Dakika
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Moskova'daki saldırıyı DEAŞ'ın Horasan kolunun sorumluluğunu Rusya kabul etti

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen saldırıyı DEAŞ'ın Horasan kolunun sorumluluğunu Rusya ilk kez kabul etti. Saldırıda 144 kişi öldü, 360 kişi yaralandı. Rus Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov, saldırının Afgan-Pakistan bölgesindeki Horasan grubu militanları tarafından internet üzerinden koordine edildiğini açıkladı.

24.05.2024 16:41
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Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen saldırıyı Rusya ilk kez DEAŞ'ın Horasan kolunun sorumluluğunu kabul etti.

22 Mart 2024'te Crocus Belediye Binası'na düzenlenen saldırı hafızalarda yerini korumaya devam ediyor. Saldırıda 144 kişi ölmüş, 360 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı, DEAŞ'ın Horasan grubu üstelinmiş ancak Rusya, Ukrayna'yı işaret etmişti. Kiev yönetimi ise bu saldırının kendileri tarafından yapıldığını asla kabul etmedi. Moskova saldırısı konusunda Rusya ilk kez DEAŞ'ın Horasan kolunun sorumluluğunu kabul etti.

Rusya haber ajansı RIA Novosti'nin aktardığı haberde, Rus Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov, yapılan soruşturma sonucunda teröristlerin hazırlanması, finansmanı, saldırı ve geri çekilmesinin Afgan- Pakistan bölgesindeki Horasan grubu militanları tarafından internet üzerinden koordine edildiğinin ortaya çıktığını söylediğine yer verildi.

Habere göre, Rus hükümeti saldırının DEAŞ tarafından yapıldığını kabul etmesine rağmen Ukrayna bağlantısı olduğu yönündeki iddialarını da sürdürdü. Rus Güvenlik Servisi Direktörü Alexander BORTNİKOV, DEAŞ'ın saldırıyı hemen üstlendiğini dile getirirken, Ukrayna istihbaratının "varsayılan rolüne" de dikkat çekti.

Alexander Bortnikov, "Soruşturma devam ediyor ancak Ukrayna askeri istihbaratının saldırıda doğrudan yer aldığını şimdiden kesin olarak söyleyebiliriz" dedi.

Putin, DEAŞ'ı daha önce kabul etmişti

Rus Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov'un yaptığı açıklama, Rusya'nın saldırının DEAŞ'ın Horasan Vilayeti tarafından yapıldığını kabul ettiğini kesin bir şekilde ortaya koyuyor.

Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aslında Mart ayının sonunda yaptığı bir açıklama ile bunu daha önceden kabul etmişti. Putin açıklamasında, saldırının "radikal İslamcılar" tarafından gerçekleştirildiğini, ancak saldırıya Kiev'in "sponsor" olduğunu ima etmişti.

Türkiye'nin dediği çıktı

Moskova'daki saldırıya imza atan DEAŞ'lı Shamsidin Farıdunı ve Saidakram Rajabalızoda'nın saldırı öncesinde kısa süreliğine Türkiye'ye gelmiş olması, saldırı sonrasında birçok okun Türkiye'ye dönmesine de sebep olmuştu. Türk güvenlik güçleri, saldırganların sadece "vizeleri bittiği için kısa süreliğine Türkiye'ye giriş yaptığını" açıklamıştı.

Rus Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov'un yaptığı açıklama ise Türkiye'yi haklı çıkarır nitelikte. Türkiye birçok kez saldırının Afganistan-Pakistan bölgesinde bulunan DEAŞ'ın Horasan Vilayeti tarafından yapıldığını dile getirmişti. Şimdi Alexander Bortnikov da yapılan incelemeler sonucunda saldırının Afgan-Pakistan bölgesindeki Horasan grubu militanları tarafından internet üzerinden koordine edildiğinin ortaya çıktığını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Moskova'daki saldırıyı DEAŞ'ın Horasan kolunun sorumluluğunu Rusya kabul etti - Son Dakika

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