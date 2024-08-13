Motor kazası 25 yaşındaki genci hayattan kopardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Motor kazası 25 yaşındaki genci hayattan kopardı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

13.08.2024 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motor kazası 25 yaşındaki genci hayattan kopardı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah saatlerinde Göl yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında göl yolu üzerindeki bir işyerinden ana yola çıkış yapmak isteyen hafif ticari araca çarparak metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sabah 07.45 sıralarında Orhangazi'de Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 77 ACA 531 plakalı motosikleti ile Orhangazi'den Göl İstikametine doğru gitmekte olan Oğuzhan Soylu idaresindeki motosiklet, göl yolu üzerindeki bir işyerinden ana yola çıkış yapmak isteyen Abdülmacit Kazancıoğlu idaresindeki 16 ARS 964 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Metrelerce sürüklendi

Kazada motosiklet yol kenarına savrulurken motosiklet sürücüsü Oğuzhan Soylu metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. ilk müdahalesi burada yapılan ağır yaralı haldeki genç adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Orhangazi, 3-sayfa, trafik, Bursa, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motor kazası 25 yaşındaki genci hayattan kopardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 “Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim“ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı "Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
22:38 Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:04 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Erbakan’a “siyasi şantaj“ yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbakan'a "siyasi şantaj" yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin
11:00 Wanda Nara’dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor Wanda Nara'dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor
10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım
10:18 Altın ve dolarda son durum ne Altın ve dolarda son durum ne?
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 01:09:41. #1.11#
SON DAKİKA: Motor kazası 25 yaşındaki genci hayattan kopardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement