Eskişehir'de bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın maddi hasara sebep oldu.
Odunpazarı İlçesi Akarbaşı Mahallesi Şehit Zeynel Toköz Sokak'ta meydana gelen olayda, bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta maddi hasara sebep oldu.
Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Motor kısmından yangın çıkan otomobilde maddi hasar oluştu - Son Dakika
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