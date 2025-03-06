Motosiklet Akrobasi Kazayla Sonuçlandı - Son Dakika
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Motosiklet Akrobasi Kazayla Sonuçlandı

Tekirdağ'da motosiklet şovu yapan sürücü kaza geçirdi, 51 bin lira ceza aldı ve hastaneye kaldırıldı.

06.03.2025 00:32
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Tekirdağ'da motosikletlinin akrobatik şovu kazayla bitti: 51 bin lira ceza kesildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da motosikleti şaha kaldıran sürücü geçirdiği kaza sonrası yaralandı. Sürücüye 51 bin 982 cezai işlem uygulandı.

Kaza, gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Santral mevkiinde meydana geldi. Eski itfaiye ışıklar mevkiinden Santral yönüne seyreden İ.D., kullandığı 59 AIH 978 plakalı motosikleti şaha kaldırdı.

Motosikletlinin akrobatik şovu kazaya dönüştü. Yaralanan motosiklet sürücüsü İ.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.D.'nin ayağında kırık meydana geldiği öğrenildi.

Trafik polisi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından akrobatik hareketlerde bulunduğunu tespit ettiği sürücüye ilgili maddeden 51 bin 982 cezai işlem uyguladı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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