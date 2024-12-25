Motosiklet Hırsızı Cam Silerken Yakalandı - Son Dakika
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Motosiklet Hırsızı Cam Silerken Yakalandı

Adana'da motosiklet hırsızı, cam silerken yakalandı. 'Alkol etkindim, hatırlamıyorum' dedi.

25.12.2024 22:59
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Motosiklet hırsızı cam silip para toplarken yakalandı

Adana'da farklı günlerde motosiklet çalan şahıs ifadesinde, "Alkolün etkisindeyken çaldım, başka bir şey hatırlamıyorum" dediği öne sürüldü

ADANA - Adana'da 3 gün içerisinde 2 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan hırsız, cam silerek sürücülerden para topladığı sırada polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanırken, "Alkol etkindeyken çaldım" dediği öne sürüldü.

İddiaya göre, 16 Aralık günü Çukurova İlçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde Kadir K., G.A.'ya ait motosikletin direksiyon kilidini kıran Kadir K., motosikleti sürükleyerek bölgeden uzaklaştı.

17 Aralık günüde Çukurova ilçesin bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde Kadir K., D.Ö.'ye ait motosikleti düz kontak yoluyla çaldı. 18 Aralıkta da S.A'ya ait elektrikli bisikleti çalan Kadir K. kayıplara karıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını aydınlatmak için kolları sıvadı. Yapılan çalışmalarda Kadir K.'ın S.A. ait elektrikli bisikleti çaldıktan sonra bir markete girip alışveriş yaptığı belirlendi.

Ekipler çalışmalarına devam ettiğinde Kadir K.'nın cam silerek sürücülerden para toplandığını tespit etti. Yapılan tespitler neticesinde Kadir K., bir cadde cam silerek para topladığı sırada Oto Hırsızlık polislerince yakalandı. Polis şüphelinin evinde ise çaldığı iki motosiklet ile elektrikli bisikleti buldu.

"Alkolün etkisindeyim"

Emniyette ifadesi alınan Kadir K.," İçki içmiştim. Alkolün etkisindeyken çaldım, başka bir şey hatırlamıyorum" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Hırsızı Cam Silerken Yakalandı - Son Dakika

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