Motosiklet hırsızı polisten kaçamadı - Son Dakika
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Motosiklet hırsızı polisten kaçamadı

Motosiklet hırsızı polisten kaçamadı

Adana'da park halindeki motosikleti çalan bir kişi polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı. Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın kimliğini tespit etti. Şüpheli, evine yapılan operasyonla yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18.02.2024 22:46  Güncelleme: 22:47
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Motosiklet hırsızı polisten kaçamadı

ADANA - Adana'da park halindeki motosikleti çalan bir kişi polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gürkan E., Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde park halindeki bir motosikleti çaldı. Durumu fark eden motosiklet sahibi polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerin ardından motosikleti çalanın Gürkan E. olduğu tespit edildi. Söz konusu şüpheli evine yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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