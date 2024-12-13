Motosiklet Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
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Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Samsun'da park halindeki motosiklet çalan B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13.12.2024 14:58
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Samsun'da motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde 10 Aralık gecesi park halindeki bir motosiklet çalındı. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili B.E.'yi (42) yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika

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