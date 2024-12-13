Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

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Samsun'da motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde 10 Aralık gecesi park halindeki bir motosiklet çalındı. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili B.E.'yi (42) yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN