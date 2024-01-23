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Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mahalle muhtarının kullandığı kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine meydana geldi. Mahalle muhtarı Hüseyin T. idaresindeki kamyonet, dönüş yaparken motosiklet sürücüsü Vural B. ile çarpıştı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
23.01.2024 - 22:54,
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Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mahalle muhtarının kullandığı kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı Hüseyin T.idaresindeki 59 LK 876 plakalı açık kasa kamyonet, Tarım Tredi Sokağı'na dönmek istediği sırada arkasından gelmekte olan özel bir firmaya ait kurye çalışanı Vural B.'nin kullandığı 59 AGT 740 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü meydana gelen kazada yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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