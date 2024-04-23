Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen kaza sonucunda otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Meslektaşları ise olay yerine gelerek yolu trafiğe kapattı.

23.04.2024 23:02
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Y.T.P idaresindeki 42 FA 860 plakalı Audi marka otomobil, kurye Muratcan Karaokur idaresindeki 46 AIR 659 motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü, kazada ağır yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Karaokur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meslektaşları yol kapattı

Kaza sonrası hayatını kaybeden Karaokur'un meslektaşları ve yakınları olay yerine gelerek yolu trafiğe kapattı. Yolu motosikletleri ile kapatan sürücüler, oturma eylemi yaptı. Bu sırada polis ekipleri vatandaşları yolu açmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu yolu trafiğe açan motosiklet sürücüleri, sorunsuz şekilde dağıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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