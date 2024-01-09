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Motosiklet Kamyonete Çarptı, Sürücü Kaskı Sayesinde Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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Motosiklet Kamyonete Çarptı, Sürücü Kaskı Sayesinde Yara Almadan Kurtuldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet yolun ortasında duran kamyonete çarptı. Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Motosiklet Kamyonete Çarptı, Sürücü Kaskı Sayesinde Yara Almadan Kurtuldu
09.01.2024 - 10:51,
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosiklet yolun ortasında duran kamyonete çarptı. Sürücünün kaskı sayesinde yara almadan kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yağcılar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, seyir halindeki motosiklet, karşı yöne geçmek isteyen ve yolun ortasında aniden duran kamyonete çarptı. Kaza neticesinde motosiklet sürücüsü kafasını kamyonetin kasasına vurdu. Kafasında kaskı bulunan sürücü kazayı yara alamadan atlattı. Sürücünün durumun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin yolun ortasında aniden duran kamyonete çarpması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Motosiklet Kamyonete Çarptı, Sürücü Kaskı Sayesinde Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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