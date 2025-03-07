Motosiklet Kazası: Baba ve Kızı Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet, 11 yaşındaki çocuğun ayağının motosiklet zincirine takılması sonucu devrildi. Kazada baba ve kızı yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Hisam R.'nin (37) kullandığı tescilsiz motosikletin arkasında oturan 11 yaşındaki kızı Lamar R.'nin sol ayağı bir anda motosikletin zincirine takıldı. Yaşanan olay sonrası motosiklet devrilirken, baba ve kızı yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ayağı sıkışan kız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı kız ve babası, daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA