Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Darp Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Darp Edildi

Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Darp Edildi
14.10.2025 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da motosiklet sürücüsü, süpürgeyle vurduğu yaşlı adamı dövdü. Olay güvenlik kamerasında.

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosiklete süpürgeyle vurduğu için yaşlı adamı döven şahsın o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 06.30 sıralarında Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir hanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, handa bekçilik yaptığı öne sürülen yaşlı adam tarafından bir motosiklet sürücüsü hız yapmaması konusunda defalarca uyarıldı.

MOTOSİKLETE SÜPÜRGEYLE VURDU

Uyarılara aldırış etmeyen sürücü yine sokak üzerinden hızlı geçerken, yaşlı adam motosiklete süpürgeyle vurdu. Süpürgeyle motosikletine vurulan genç şahıs, geri dönerek yaşlı adamı darp etti. Yaşlı adama yumruklarla saldıran şahıs çevredeki vatandaşlarca güçlükle uzaklaştırıldı.

YAŞLI ADAMI YOL ORTASINDA TEKME TOKAT DÖVDÜ

Öte yandan, motosikletlinin yaşlı adamı dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adamın süpürgesiyle hız yapan motosikletliye vurduğu ardından şahsın geri dönerek adama saldırdığı görüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Motosiklet, istanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Fatih, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Darp Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinde tren kazası faciası 66 kişi yaralandı Avrupa ülkesinde tren kazası faciası! 66 kişi yaralandı
Trabzonspor’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sürmene kılıcı hediyesi Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sürmene kılıcı hediyesi
Kahreden olay Torununun hayatını kurtardı, kendisi ağır yaralandı Kahreden olay! Torununun hayatını kurtardı, kendisi ağır yaralandı
Herkes Süper Lig derken Emre Belözoğlu İtalya yolcusu Herkes Süper Lig derken Emre Belözoğlu İtalya yolcusu
Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu
Nedeni çok ilginç İntihara kalkışan kapıcıyı polisler son anda ikna etti Nedeni çok ilginç! İntihara kalkışan kapıcıyı polisler son anda ikna etti

13:57
Şarkıcı Güllü’nün adli tıp ’kati’ raporu çıktı
Şarkıcı Güllü'nün adli tıp 'kati' raporu çıktı
13:37
DEM Parti’den Bahçeli’ye “Uçuk talepler“ yanıtı 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı
DEM Parti'den Bahçeli'ye "Uçuk talepler" yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı
12:55
Faizsiz ev almak isteyen vatandaş mağdur oldu: Tüm taksitlerimi ödememe rağmen...
Faizsiz ev almak isteyen vatandaş mağdur oldu: Tüm taksitlerimi ödememe rağmen...
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e sert tepki: Böyle rezillik olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?
11:12
Meclis’te “Biji Serok Apo“ sloganı atılmasına Bahçeli’den ilk yorum
Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
11:00
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2025 14:12:28. #7.12#
SON DAKİKA: Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Darp Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.