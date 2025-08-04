Motosiklet Kazasında 23 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Beşkonak-Sağırin yolunda seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 23 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beşkonak-Sağırin yolunun Çamurlu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşağıl istikametinden Beşkonak Köprülü Kanyon yönüne giden 23 yaşındaki Mertcan Özbabalık'ın kullandığı 07 CBG 750 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Karakolu ekipleri, trafik timi, 112 sağlık ekibi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi sevk edildi. Şarampolden yaralı olarak çıkarılan motosiklet sürücüsü Mertcan Özbabalık, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA