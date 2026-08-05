Motosiklet Kazasında Dede Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde üç tekerlekli motosikletin dere yatağına devrilmesi dede yaşamını yitirirken, 2 yaralanan 2 torunu tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Kirazlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.B.'nin kullandığı üç tekerlekli motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte motosiklette bulunan 2 torunu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Sürücü M.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk ise Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.