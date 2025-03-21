Motosiklet Kazasında Doktor İlk Yardım Yaptı

Kaza yapan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

BURSA - Bursa'da otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsüne ilk yardımı olay yerinden geçen doktor yaptı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi- İznik yolu Üreğil Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İznik'ten Orhangazi istikametine seyir halinde olan Serkan O. idaresindeki 26 EB 066 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Ali K. idaresindeki 16 H 3816 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü Serkan O. ile zeytin tarlasına savrulan araç sürücüsü Ali K. yaralandı.

Kaza sırasında olay yerinden geçen bir doktor aracından inerek ağır yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen ambulansla araç sürücüsü Ali K. ve motosiklet sürücüsü Serkan O.'yu Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Serkan O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.