Motosiklet Kazasında İki Genç Ağır Yaralandı

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Hafif ticari araca çarpan motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kavşakta hafif ticari araca yandan çarpan bir motosikletteki sürücü ve arkasındaki genç yolcu ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Camikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi ile Alitekin Caddesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Tozkoparan caddesi üzerinde seyir halinde olan ve süratli olduğu ileri sürülen Yusuf A. idaresindeki 16 BHS 391 plakalı motosiklet, Alitekin Kavşağında karşıya geçmek isteyen Ömer Faruk A.idaresindeki 16 BNK 151 hafif ticari araca yandan çarptı.

İki genç ağır yaralandı

Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü Yusuf A. ile birlikte arkasında yolcu olarak bulunan Efe A.savruldu. Ağır yaralanan iki genç için olay yerine ambulans sevkedildi. Yaralı 2 gence ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildiler.

Kaza anı kamerada

Kavşakta meydana gelen feci kaza ise yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbe an yansıdı.

Hastaneye kaldırılan 2 gencin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.